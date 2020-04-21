Помер дворазовий чемпіон СРСР

Березюк помер на 70-му році життя

Відомий білоруський боксер і тренер Анатолій Березюк помер на 70-му році життя.

Про це повідомляє Білоруська федерація боксу.

Анатолій Березюк - майстер спорту міжнародного класу, дворазовий чемпіон СРСР, володар Кубка СРСР, переможець і призер різних всесоюзних і міжнародних турнірів. Після завершення спортивної кар'єри працював тренером у рідному Бобруйську, був віцепрезидентом Асоціації професійного боксу Білорусі.

Раніше, український нокаутер вказав причину першої поразки у кар'єрі.