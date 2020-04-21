Український нокаутер вказав причину першої поразки у кар'єрі

Українець перед поєдинком був вимушений відмовитися від частини спарингів

Українському боксеру Арнольду Хегаю не вистачило кількості спарингів перед боєм із американцем Стівеном Фултоном.

Про це заявив сам боксер.

"Зазвичай у мене при підготовці чотири тижні спарингів, хороших спарингів. Перед боєм із Фултоном у мене було на тиждень менше, плюс ще тиждень випав через те, що я трохи травмувався і не міг спарингувати. Були розмови, щоб відмовитися від бою або перенести його. Але я вирішив, що вже приїхав туди, що я вже там. Однак, мабуть, це був не мій вечір", - сказав Хегай.

26 січня у Нью-Йорку боксер з України програв Фултону в бою за титул чемпіона світу IBO (Міжнародної боксерської організації) в найлегшій вазі (до 50,8 кг).

Загалом, 28-річний Арнольд Хегай провів на професійному рингу 18 боїв, здобув 16 перемог (10 нокаутом), один бій звів унічию та зазнав однієї поразки.

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