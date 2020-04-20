Гвоздик: Усик має спокійно розібратись з Чісорою

У плані боксу Олександр Усик та Дерек Чісора знаходяться на різних рівнях.

Про це заявив ексчемпіон світу в напівважкій вазі Олександр Гвоздик.

"Я думаю, за майстерністю і класом Саня Усик - абсолютно інший боксер. Звичайно, Чісора йому не рівня. Я думаю, що Саню правильно ведуть в цьому дивізіоні. Було б нерозумно зараз ставити його проти Джошуа або Ф'юрі, тому що потрібно звикнути, обжитися у вазі, і Чісора - правильний суперник, який наче і не ТОП, але дуже міцний середняк.

Це як завжди, що не роби - все неправильно. Зараз хтось скаже, навіщо Чісора, треба було когось слабшого. Знайдеш такого - скажуть, що б'єш мішків. Я думаю, Чісора відмінний суперник для Усика, адже він справжній суперваговик, хоча у нього немає таких габаритів, але принаймні він природний суперваговик. Плюс, знову ж таки, зробити щасливими фанатів, плюс самому спробувати свої сили з більш-менш хорошим суперником. Я думаю, що Саня з ним повинен без проблем розібратися. У плані боксу вони знаходяться на різних рівнях", - зазначив Гвоздик.