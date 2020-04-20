Український боксер Сергій Дерев'янченко (13-2, 10 КО) припинив співпрацю з промоутером Лу Дібеллою.

Про це розповів сам боксер

"Я працював з Лу Ді Белою, менеджерами Елом Хеймон і Кітом Конноллі. Але зараз я вже вільний агент. Зараз працюю тільки з Хеймон і Конноллі. Зараз у мене немає промоутера.

Поки немає ніяких пропозицій. Коли я приїхав в США, ми думали з менеджерами займатися цим, але почалася пандемія і поки все на паузі.

Мені не обов'язково підписувати контракт з промоутером. Я можу боксувати без промоутера, я можу боксувати на будь-якому шоу, на будь-якій платформі: DAZN, ESPN, Showtime", - відзначив Дерев'янченко.