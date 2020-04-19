Мейвезер серйозно порушив правила карантину

Джерело - xsport.ua.
Колишній чемпіон світу в п'яти вагових категоріях Флойд Мейвезер під час карантину вирішив покататися на велосипеді.
Про це повідомляє BackGrid.
Разом з цілою компанією боксер виїхав в центр Лос-Анджелеса.
Більшість з них були в масках, але сам Мейвезер вирішив проігнорувати засіб захисту.
На цей час США лідирують за кількістю інфікованих коронавірусом (738 923) і померлих (39 015).
Раніше, від коронавірусу помер дядько і тренер Мейвезера Роджер.
Нагадаємо, Усик і Ломаченко привітали з Великоднем разом з російськими артистами і священниками.