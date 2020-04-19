Мейвезер серйозно порушив правила карантину

Американець покатався на велосипеді по Лос-Анджелесу з цілою компанією

Колишній чемпіон світу в п'яти вагових категоріях Флойд Мейвезер під час карантину вирішив покататися на велосипеді.

Про це повідомляє BackGrid.

Разом з цілою компанією боксер виїхав в центр Лос-Анджелеса.

Більшість з них були в масках, але сам Мейвезер вирішив проігнорувати засіб захисту.

На цей час США лідирують за кількістю інфікованих коронавірусом (738 923) і померлих (39 015).

Раніше, від коронавірусу помер дядько і тренер Мейвезера Роджер.

Нагадаємо, Усик і Ломаченко привітали з Великоднем разом з російськими артистами і священниками.