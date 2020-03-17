 Помер дядько і тренер Флойда Мейвезера | Бокс | Champion.com.ua
Мій профіль
В автокатастрофі під Києвом загинув відомий український боксер
Вчора 19:04 3798
Спортсмени, що інфіковані коронавірусом. ОНОВЛЮЄТЬСЯ
Вчора 23:29 2787
В УЄФА планують дограти єврокубки і національні чемпіонати до 30 червня
Вчора 22:10 221
МОК закликає усіх спортсменів продовжувати підготовку до Олімпійських ігор
Вчора 20:55 156
Визначились нові дати фіналів Ліги чемпіонів та Ліги Європи
Вчора 15:44 1058
Кубок Америки з футболу перенесено на 2021 рік
Вчора 15:15 255
УЄФА перенесла чемпіонат Європи на 2021 рік
Вчора 14:49 1319
Усик: Називайте мене Алєксандр, це по-російські
Вчора 12:20 10313 19
Чемпіонат УПЛ зупинений через рішення уряду
Вчора 12:07 1913
Бій Нурмагомедов – Фергюсон відбудеться без глядачів
Вчора 10:33 3177
Блоги
21 рік тому Динамо переграло Реал і пробилося у півфінал Ліги чемпіонів
21 рік тому Динамо переграло Реал і пробилося у півфінал Ліги чемпіонів Valeriy Ruchka
Вчора 12:02 1001
Фірму Puma звинуватили у нацизмі. Їхні кросівки схожі на Гітлера
Фірму Puma звинуватили у нацизмі. Їхні кросівки схожі на Гітлера Valeriy Ruchka
Вчора 10:23 1070 1
Фабрегас не забив пенальті Кабальєро і подарував йому Range Rover
Фабрегас не забив пенальті Кабальєро і подарував йому Range Rover Valeriy Ruchka
16.03.2020 22:12 1141
Поки Олександр Усик іронізує, легенди світового спорту занепокоєні коронавірусом
Поки Олександр Усик іронізує, легенди світового спорту занепокоєні коронавірусом Андрій Твердохліб
16.03.2020 19:36 528
100 тисяч долалів від російського голкіпера: гравці НХЛ і НБА жертвують кошти для персоналу арен
100 тисяч долалів від російського голкіпера: гравці НХЛ і НБА жертвують кошти для персоналу арен Valeriy Ruchka
16.03.2020 18:53 635
Прямі трансляції
Навколо спорту
Новини
Стрічка Популярні Коментують
17 Березня 2020
23:58 Бокс Помер дядько і тренер Флойда Мейвезера 141
23:55 Футбол ФІФА перенесла клубний чемпіонат світу 90
23:53 Футбол Еспаньйол оголосив про шість випадків зараження коронавірусом 135
23:48 Баскетбол У нападника Брукліна Дюранта виявлено коронавірус 109
23:44 Футбол Кубок африканських націй перенесений через коронавірус 104
23:36 Футбол Журнал Футбол тимчасово закритий через коронавірус 181
23:29 Блог Спортсмени, що інфіковані коронавірусом. ОНОВЛЮЄТЬСЯ 2787
23:27 Футбол У гравця Верони виявлений коронавірус 201
23:18 Футбол Берлусконі пожертвував 10 мільйонів євро на боротьбу з коронавірусом 157
23:06 Баскетбол Чотири гравці клубу НБА заразилися коронавірусом 268
22:52 Футбол Президент Інгульця: Влітку будемо святкувати вихід до УПЛ 325
22:40 Футбол У гравця німецької Герти виявили коронавірус 251
22:25 Футбол Шахтар повісив цінник на Мудрика 832
22:10 Футбол В УЄФА планують дограти єврокубки і національні чемпіонати до 30 червня 221
21:55 Футбол Срна розробив тактику боротьби проти коронавірусу 335
21:40 Футбол Півзахисник Ювентуса підхопив коронавірус 404
21:25 Олімпійські ігри-2020 На Олімпіаді-2020 може виступити 79-річний спортсмен 475
21:25 RunNews Весняні забіги від New Run відбудуться дистанційно 240
21:09 Футбол Маркевич: Шевченко не покине збірну України 1072
20:55 Олімпійські ігри-2020 МОК закликає усіх спортсменів продовжувати підготовку до Олімпійських ігор 156
20:40 Бокс Федерація боксу України екстрено евакуює делегацію збірної з Лондона 350
20:25 Футбол У Європі лише два футбольних чемпіонати відмовились йти на карантин 2103
20:11 Футбол Виконком УАФ призупинив всі змагання з футболу та футзалу в Україні 408
20:10 Блог Оцінки українським біатлоністам. Прощання Фуркада та Кайси. Біатлонні підсумки Кубку світу 2019\2020 343
19:57 Футбол Фіналіст Ліги Європи заразився коронавірусом 654

Помер дядько і тренер Флойда Мейвезера

Вчора 23:58 141 0
Про причини смерті нічого не повідомляється
Помер дядько і тренер Флойда Мейвезера
#Мейвезер

Джерело - championat.com.

Сьогодні, 17 березня, у віці 58 років помер екс-чемпіон світу в двох вагових категоріях Роджер Мейвезер.

Про це повідомляє TMZ.

Перш за все він був відомий навіть не досягненнями як боксер-професіонал - Роджер тренував екс-чемпіона світу в п'яти вагових категоріях, свого племінника Флойда Мейвезера.

Про причини смерті Роджера Мейвезера нічого не повідомляється. Разом з тим відомо, що він зі зневагою ставився до власного здоров'я. У минулому Флойд Мейвезер стверджував, що його дядькові можна дати 80 років. Кілька років тому Роджер Мейвезер загубився на вулиці, але незабаром був виявлений. Флойд Мейвезер важко переживає смерть близького родича.

Декількома днями раніше мертвою була знайдена екс-дружина Флойда і мати його дітей Джозі Харріс.

Коментарі ()