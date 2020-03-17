Помер дядько і тренер Флойда Мейвезера

Про причини смерті нічого не повідомляється

Сьогодні, 17 березня, у віці 58 років помер екс-чемпіон світу в двох вагових категоріях Роджер Мейвезер.

Про це повідомляє TMZ.

Перш за все він був відомий навіть не досягненнями як боксер-професіонал - Роджер тренував екс-чемпіона світу в п'яти вагових категоріях, свого племінника Флойда Мейвезера.

Про причини смерті Роджера Мейвезера нічого не повідомляється. Разом з тим відомо, що він зі зневагою ставився до власного здоров'я. У минулому Флойд Мейвезер стверджував, що його дядькові можна дати 80 років. Кілька років тому Роджер Мейвезер загубився на вулиці, але незабаром був виявлений. Флойд Мейвезер важко переживає смерть близького родича.

Декількома днями раніше мертвою була знайдена екс-дружина Флойда і мати його дітей Джозі Харріс.