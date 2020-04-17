 Джошуа готовий битися з Ф’юрі при пустих трибунах | Бокс | Champion.com.ua
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Джошуа готовий битися з Ф’юрі при пустих трибунах

Вчора 23:56 418 0
Ентоні Джошуа прокоментував бій проти Тайсона Ф’юрі
Джошуа готовий битися з Ф’юрі при пустих трибунах
#Джошуа, #Ф’юрі, #бокс

Джерело - isport.uа.

Чемпіон світу за версіями WBO, WBA, IBF в суперважкій вазі Ентоні Джошуа готовий до бою з володарем титулу WBC Тайсоном Ф'юрі.

Про це розповів сам боксер.

"Якщо мій промоутер домовиться про поєдинок з Ф'юрі, але бій доведеться провести без глядачів, то я погоджуся. Це дуже вдалий час для організації нашої зустрічі. Ф'юрі буде недоступний, коли ми знову зможемо проводити бої в великих залах. Потрібно скористатися можливістю, поки вона є", - розповів Джошуа.

Нагадаємо, Джошуа викликав Ф'юрі на бій за титул абсолютного чемпіона світу.

Раніше повідомлялося, що бій Ф'юрі - Вайлдер може не відбутися 3 жовтня.

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