Джошуа викликав Ф'юрі на бій за титул абсолютного чемпіона світу

Британський боксер Ентоні Джошуа викликав співвітчизника Тайсона Ф'юрі на бій за титул абсолютного чемпіона світу.

Про це заявив об'єднаний чемпіон в суперважкій вазі.

"Тайсон, виходь битися зі мною. Якщо ти й справді хочеш називати себе номером один, то вийди зі мною в ринг. Давай влаштуємо цей бій. Мені належать всі інші титули, так що наш поєдинок має сенс. Я об'єднаний чемпіон в суперважкій вазі, а Ф'юрі володіє титулом WBC.

Заради чого потрібен наш з ним бій? Щоб в хевівейті з'явився єдиний домінатор, який стане абсолютним чемпіоном, об'єднавши всі пояси. Для того, щоб довести, що я перший номер, мені, звичайно, треба побитися з Ф'юрі. А він повинен битися зі мною", - зазначив Джошуа.