Українець назвав ім'я боксера, з яким хотів би побитися

Чемпіон світу в легкій вазі за версіями WBA, WBO і WBC Василь Ломаченко (14-1, 10 КО) хотів би випробувати свої сили в бою з непереможним американцем Флойдом Мейвезером.

Про це заявив українець.

"Мені хотілося б змагатися з непереможним, тим, хто йде без поразок. Я б хотів спробувати себе з Мейвезером", - сказав Ломаченко.

Нагадаємо, Флойд останній раз бився зі справжнім боксером в 2015 році, після чого провів поєдинок проти бійця UFC Конора Мак-Грегора і кікбоксера Тенсіна Насукаві за правилами боксу.

Відзначимо, що Мейвезер останні роки бився виключно в рамках напівсередньої ваги (до 66,678 кг), а це на дві вагові категорії вище, ніж у Ломаченка (до 61,235 кг).

Нагадаємо, Лопес знову образив Ломаченка.