Джерело - sport.ua.
Чемпіон світу в легкій вазі за версіями WBA, WBO і WBC Василь Ломаченко (14-1, 10 КО) хотів би випробувати свої сили в бою з непереможним американцем Флойдом Мейвезером.
Про це заявив українець.
"Мені хотілося б змагатися з непереможним, тим, хто йде без поразок. Я б хотів спробувати себе з Мейвезером", - сказав Ломаченко.
Нагадаємо, Флойд останній раз бився зі справжнім боксером в 2015 році, після чого провів поєдинок проти бійця UFC Конора Мак-Грегора і кікбоксера Тенсіна Насукаві за правилами боксу.
Відзначимо, що Мейвезер останні роки бився виключно в рамках напівсередньої ваги (до 66,678 кг), а це на дві вагові категорії вище, ніж у Ломаченка (до 61,235 кг).
Нагадаємо, Лопес знову образив Ломаченка.