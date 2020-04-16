У WBO не очікують гучних боїв до осені

Через пандемію коронавірусу можуть не відбутися важливі боксерські поєдинки.

Про це розповів президент Всесвітньої боксерської організації (WBO) Пако Валькарсель.

"Я вважаю, що фанати - невіддільна частина боксу. Навіть попри те, що наш спорт відноситься до телевізійної сфери, я не думаю, що ми побачимо гучні поєдинки, поки людям не дозволять відвідувати заходи. А щоб це сталося, потрібна вакцина від коронавірусу, винахід якої займе час.

Знаю, що ТОП-боксери розраховують скоріше вийти в ринг. Але ми можемо і не побачити гучних боїв до осені. Насамперед потрібно убезпечити вболівальників. Думаю, що ми здатні пожертвувати грошима і часом заради вакцини. І промоутерам також доведеться відмовитися від прибутку", - розповів Валькарсель.