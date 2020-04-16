Джошуа: Ф'юрі показав слабкості Вайлдера

Британець не здивувався перемозі свого співвітчизника

Джерело - Sky Sports.

Деонтей Вайлдер має не багато боксерських навичок і його слабкості тепер після поразки від Тайсона Ф'юрі видно набагато краще.

Про це заявив чемпіон світу в суперважкій вазі Ентоні Джошуа.

"Коли ви йдете на війну, у вас не може бути тільки одна зброя у вашому арсеналі, а у нього є тільки права рука. Досить позбавити його цієї зброї, що недавно зробив Ф'юрі, і він абсолютно знешкоджений. Я не збираюся тут занадто заглиблюватися... Тайсон Ф'юрі виконав відмінну тактичну роботу, і я з нетерпінням чекаю їх реванш. Ф'юрі оголив слабкості Вайлдера. Я б, ймовірно, нокаутував його ще сильніше, ніж Ф'юрі, тому що я не думаю, що Вайлдер міг би займатися боксом на ТОП-рівні. Він не може йти в сторону, він не може контролювати свого суперника, відступаючи назад", - зазначив Джошуа.

Раніше, бій Ф'юрі - Вайлдер може не відбутися 3 жовтня.

Нагадаємо, Усик може провести бій у Києві на Олімпійському.