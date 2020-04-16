Джошуа: Ф'юрі показав слабкості Вайлдера

Джерело - Sky Sports.
Деонтей Вайлдер має не багато боксерських навичок і його слабкості тепер після поразки від Тайсона Ф'юрі видно набагато краще.
Про це заявив чемпіон світу в суперважкій вазі Ентоні Джошуа.
"Коли ви йдете на війну, у вас не може бути тільки одна зброя у вашому арсеналі, а у нього є тільки права рука. Досить позбавити його цієї зброї, що недавно зробив Ф'юрі, і він абсолютно знешкоджений.
Я не збираюся тут занадто заглиблюватися... Тайсон Ф'юрі виконав відмінну тактичну роботу, і я з нетерпінням чекаю їх реванш. Ф'юрі оголив слабкості Вайлдера.
Я б, ймовірно, нокаутував його ще сильніше, ніж Ф'юрі, тому що я не думаю, що Вайлдер міг би займатися боксом на ТОП-рівні. Він не може йти в сторону, він не може контролювати свого суперника, відступаючи назад", - зазначив Джошуа.
Раніше, бій Ф'юрі - Вайлдер може не відбутися 3 жовтня.
Нагадаємо, Усик може провести бій у Києві на Олімпійському.