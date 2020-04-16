Ф'юрі відповів Вайлдеру: Давай чувак, опускайся ще нижче

Чемпіон світу за версією WBC британець Тайсон Ф'юрі (30-0-1, 21 КО) залишився розчарований словами американця Деонтея Вайлдера (42-1-1, 41 КО), який заявив, що не вважає Ф'юрі чемпіоном.

Про це заявив британець.

"Давай чувак, продовжуй опускати себе нижче, це сумно. Ти прекрасно знаєш, що на рингу я розгромив саме тебе. Це правда. Просто визнай це і йди далі. Це все лише бій, який або ти виграєш, або програєш. Це всього лише бокс, чувак", - зазначив Ф'юрі.