 Вайлдер: Я не вважаю Ф'юрі чемпіоном | Бокс | Champion.com.ua
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Вайлдер: Я не вважаю Ф'юрі чемпіоном

Сьогодні 18:58 2050 0
Деонтей Вайлдер прокоментував бій з Тайсоном Ф’юрі
Вайлдер: Я не вважаю Ф'юрі чемпіоном
#Вайлдер, #Ф’юрі, #бокс

Джерело - isport.uа.

Третій бій між чемпіоном WBC Тайсоном Ф’юрі та Деонтеєм Вайлдером має визначити справжнього чемпіона.

Про це розповів сам американський боксер.

"Я не вважаю Ф'юрі чемпіоном. Я не можу дати йому цей статус, тому що попереду ще один бій. Що стосується моєї поразки, то всі, хто мене знає, розуміють, що в той день я не був Деонтеєм Вайлдером. Я був як зомбі .

Я до сих пір переживаю цю подію і не можу в нього повірити. Зі мною було щось не так. Я хочу третього бою. У мені ще залишився вогонь, буде фінальна битва", - розповів Вайлдер.

Нагадаємо, бій Ф'юрі - Вайлдер може не відбутися 3 жовтня.

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