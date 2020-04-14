 Бій Усик - Чісора можуть перенести у Саудівську Аравію | Бокс | Champion.com.ua
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Бій Усика можуть перенести у Саудівську Аравію

Вчора 22:45 182 0
Едді Гірн прокоментував бій Усик -Чісора
Бій Усика можуть перенести у Саудівську Аравію
#Усик, #Чісора, #бокс

Джерело - sport.ua.

Бій українського боксера Олександра Усика проти британця Дерека Чісори може відбутися у Саудівській Аравії.

Про це розповів промоутер Едді Гірн.

"Не буде такого, що всі держави скажуть, наприклад, що з 1-го липня можна проводити спортивні події. Десь це трапиться раніше, а десь - значно пізніше.

І Саудівська Аравія може бути як раз тим варіантом, який раніше за всіх відкриє доступ для організації боїв. І якщо не вдасться це зробити в Англії, то доведеться йти в інші країни", - сказав Гірн.

Нагадаємо, промоутер Усика назвав нову дату бою з Чісорою.

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