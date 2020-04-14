Чемпіон WBO в напівсередній вазі американець Теренс Кроуфорд не вірить в реальність масштабів пандемії коронавірусу.

Про це заявив сам боксер.

"Для мене нічого не змінилося. Я не замкнувся вдома і не закрив своїх дітей. Не вірю, що дані про кількість тих, що заразилися і померлих, які нам розповідають, правдиві. Вважаю, цей страх використовують для контролю над нами в якихось цілях. ЗМІ керують світом. Вони напишуть щось, а люди починають вірити цьому і боятися. Кажуть, що вірус не є небезпечним для здорових людей, тільки для літніх або для тих, у кого легеневі захворювання, на зразок астми. Але це схоже на будь-яку застуду або грип.

Я насолоджуюся часом зі своєю сім'єю, відпочиваю вдома і розслабляюся. У мене є власний тренажерний зал з усім необхідним для занять", - сказав Кроуфорд.