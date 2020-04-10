Усик зізнався, чому залишається жити в Україні

Український суперважковаговик Олександр Усик не бажає переїжджати до США, тому там себе відчуватиме іммігрантом.

Про це розповів сам боксер.

"Мені і тут добре. Де народився, там і згодився. Я там - чужинець. Скрізь, куди я поїду - я чужинець.

Припустимо, приїжджаю боксувати до Америки - я іммігрант. Так, вони за мене вболівають, так, вони мене підтримують і плескають. Але вони мені аплодують як приїжджому, а не як своєму резиденту.

У мене в паспорті написано "українець". Де я народився? В Україні", - розповів Усик.