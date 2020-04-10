Усик зізнався, чому залишається жити в Україні

Джерело - Чемпіон.
Український суперважковаговик Олександр Усик не бажає переїжджати до США, тому там себе відчуватиме іммігрантом.
Про це розповів сам боксер.
"Мені і тут добре. Де народився, там і згодився. Я там - чужинець. Скрізь, куди я поїду - я чужинець.
Припустимо, приїжджаю боксувати до Америки - я іммігрант. Так, вони за мене вболівають, так, вони мене підтримують і плескають. Але вони мені аплодують як приїжджому, а не як своєму резиденту.
У мене в паспорті написано "українець". Де я народився? В Україні", - розповів Усик.
Раніше, Усик порадив повіситися прихильникам декомунізації.
Нагадаємо, Усик боїться розкрити місце своїх тренувань.