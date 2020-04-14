Лопес: Ломаченко - смішний хлопець

Чемпіон IBF в легкій вазі Теофімо Лопес має боксерський IQ і український чемпіон WBC, WBA і WBO Василь Ломаченко це відчує.

Про це розповів сам американський боєць.

"Ломаченко - смішний хлопець. Він кумедний чувак і смішний маленький чоловічок. Це все, що я можу про нього сказати. Якщо відверто, він нічого не зрозуміє до того дня, поки ми не поб'ємося. Багато людей недооцінюють мене, тому що я молодий. Вони думають, що у мене немає боксерського IQ, але Ломаченко відчує його, коли настане час", - сказав Лопес.