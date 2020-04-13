Лопес: Я використаю проти Ломаченка свої козирі

Чемпіон IBF в легкій вазі Теофімо Лопес буде готовий до бою проти українського чемпіона WBC, WBA і WBO Василя Ломаченка.

Про це розповів сам американський боєць.

"Ломаченко вважає, що у мене його титул? Мені подобається, що він так говорить. Це допомагає мені рухатися вперед і додає мотивації. Я знаю, що коли поб’ю його, то не буду шкодувати про це.

Ломаченко знає, що я йду. Він може це відчути. Можливо, Василь тренується так само, як і я. Ми знаємо, з чим вийдемо на бій, і що станеться в той вечір. Ймовірно, Ломаченко спробує використовувати свої козирі, але я буду використовувати свої. Нехай переможе сильніший, але я вийду, щоб виграти. Мені не треба стукати до Ломаченка в особисті повідомлення. Як тільки ми влаштуємо нашу першу прес-конференцію, я подивлюся йому в очі, і він відразу все зрозуміє", - сказав Лопес.