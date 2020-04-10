Американський боксер Флойд Мейвезер планує стати одним із найкращих тренерів світу.

Про це розповів сам боксер.

"У зв'язку з недавньою смертю мого тренера та дядька Роджера, у мене з'явилося натхнення - допомагати тим, хто поруч зі мною так само, як вони допомагали мені протягом усієї моєї боксерської кар'єри. Я новачок в тренерській роботі і поки працював лише з тими, у кого немає досвіду, отже, ми ростемо разом. Обіцяю вам стати одним з кращих тренерів в світі", - розповів Мейвезер.