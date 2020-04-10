Усик: Добро має бути з кулаками

Джерело - Чемпіон.
Деякі люди неправильно трактують Біблію і на цьому спекулюють тільки атеїсти.
Про це заявив боксер Олександр Усик.
"Чи повинно добро бути з кулаками? Так, повинно. Ми неправильно трактуємо вираз "якщо вдарили по лівій щоці - підстав праву".
На цьому спекулюють тільки атеїсти. Вони кажуть віруючим: Ось вам же так ваш Бог сказав?. А як щодо того, що якою мірою міряєте, такою і вам будуть міряти. Це Євангеліє.
Атеїсти цим користуються, але їм потрібно відповісти з любов'ю", - розповів Усик.
Раніше, Усик порадив повіситися прихильникам декомунізації.
Нагадаємо, Усик боїться розкрити місце своїх тренувань.