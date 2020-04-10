Усик: Добро має бути з кулаками

Деякі люди неправильно трактують Біблію і на цьому спекулюють тільки атеїсти.

Про це заявив боксер Олександр Усик.

"Чи повинно добро бути з кулаками? Так, повинно. Ми неправильно трактуємо вираз "якщо вдарили по лівій щоці - підстав праву".

На цьому спекулюють тільки атеїсти. Вони кажуть віруючим: Ось вам же так ваш Бог сказав?. А як щодо того, що якою мірою міряєте, такою і вам будуть міряти. Це Євангеліє.

Атеїсти цим користуються, але їм потрібно відповісти з любов'ю", - розповів Усик.