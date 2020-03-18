Гвоздик: Візьму реванш у Бетербієва

Екс-чемпіон світу WBC в напівважкій вазі Олександр Гвоздик (17-1, 14 КО) хоче провести реванш проти Артура Бетербієва (15-0, 15 КО).

Про це розповів сам український боксер.

"Я злий, я голодний, з залу не вилажу. Хочу в ринг, але поки не пускають. Однак, ситуація така не тільки у мене, а у всіх зараз, тому почекаємо. Рухаюся тільки вперед, візьмемо реванш у Бетербієва, що я дуже хочу зробити. Йому респект, він крутий чемпіон, але я хочу з ним побоксувати ще раз", - розповів Гвоздик.