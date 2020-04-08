Повєткін: Ломаченко краще Мейвезера

Російський боксер Олександр Повєткін (35-2-1, 24 КО) добре ставиться до українця Василя Ломаченка (14-1, 10 КО).

Про це заявив росіянин.

"Я добре ставлюся до Усика. Це хороший хлопець і сильний боксер. У важкій вазі він може влаштувати переполох. Якщо говорити про його шанси в потенційному бою з Ентоні Джошуа, то мені важко їх оцінювати. Але я однозначно буду вболівати за Усика.

Також я добре ставлюся до Василя Ломаченка. Між Флойдом Мейвезером і Ломаченком я все-таки виберу Ломаченка", - сказав Повєткін.