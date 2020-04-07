Ломаченко: Хейні знає, що я готовий битися з ним

Чемпіон світу в легкій вазі за версіями WBA, WBO і WBC Василь Ломаченко (14-1, 10 КО) готовий битися з 21-річним американцем Девіном Хейні (24-0, 15 КО).

Про це заявив українець.

"Я натрапив на пост DAZN і у мене в топі вибило його коментар: "Я його нокаутую". Я йому відповів: "Ти серйозно, хлопець?". Ти ні з ким не боксував і такі гучні заяви робиш.

Після чого він каже, що давай дамо фанам те, чого вони хочуть. Я написав: "Так, без проблем, я готовий".

Я впевнений, що він знає, що я готовий, і він сам хоче цього поєдинку. Зараз в нашій ваговій категорії дуже багато цікавих бійців, з якими можна організувати багато цікавих боїв", - сказав Ломаченко.