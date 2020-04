Ексчемпіон світу за версією WBO в суперважкій вазі Шеннон Бріггс підписав контракт з популярним промоушеном кулачних боїв Bare Knuckle Fighting Championships.

Дата дебюту 48-річного американського ветерана в BKFC ще невідома.

Відзначимо, що Шеннон неодноразово заявляв, що готовий спробувати себе в таких боях.

