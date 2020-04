Кличко назвав переломний момент своєї кар'єри

Бій з Брюстером став переломний момент, який повністю змінив подальшу кар'єру українського боксера Володимира Кличка.

Про це заявив сам Володимир Кличко.

When I hit the deck against then turned champ Brewster, it all changed for me. Called - “Deadman Walking”, “Broken Man” and so on. Not defined by the “Nay Sayers”, triggered a FIRE that lead me to be the longest combined Heavyweight Champion in history. #FACEYourChallenge 🔥 pic.twitter.com/xGXAyFg1jo