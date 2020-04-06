Кличко назвав переломний момент своєї кар'єри

Бій з Брюстером став переломний момент, який повністю змінив подальшу кар'єру українського боксера Володимира Кличка.

Про це заявив сам Володимир Кличко.

"Коли я впав на канвас в бою з Брюстером, який став чемпіоном, для мене все змінилося. Мене називали ходячим мерцем, зламаною людиною і так далі.

Але всупереч словам скептиків, я розпалив полум'я, яке привело мене до звання найбільш довгограючого чемпіона світу в історії надважкого дивізіону", - написав Кличко.