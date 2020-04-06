Кличко назвав переломний момент своєї кар'єри

Джерело - Чемпіон.
Бій з Брюстером став переломний момент, який повністю змінив подальшу кар'єру українського боксера Володимира Кличка.
Про це заявив сам Володимир Кличко.
"Коли я впав на канвас в бою з Брюстером, який став чемпіоном, для мене все змінилося. Мене називали ходячим мерцем, зламаною людиною і так далі.
Але всупереч словам скептиків, я розпалив полум'я, яке привело мене до звання найбільш довгограючого чемпіона світу в історії надважкого дивізіону", - написав Кличко.
When I hit the deck against then turned champ Brewster, it all changed for me. Called - “Deadman Walking”, “Broken Man” and so on. Not defined by the “Nay Sayers”, triggered a FIRE that lead me to be the longest combined Heavyweight Champion in history. #FACEYourChallenge 🔥 pic.twitter.com/xGXAyFg1jo— Klitschko (@Klitschko) April 5, 2020
Нагадаємо, Кличко програв Леймону Брюстеру в дуже дивному поєдинку (квітень 2004 року). Володимир домінував чотири раунди, відправивши американця в нокдаун, але в п'ятому раунді опинився на межі виснаження і програв технічним нокаутом. У реванші, який відбувся в 2007 році, кут Брюстера зняв свого бійця в перерві між 6-м і 7-м раундами.
Раніше, Льюїс назвав головну проблему Володимира Кличка.