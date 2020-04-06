 Лопес: Я забезпечу бійку Ломаченку | Бокс | Champion.com.ua
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Лопес: Я забезпечу бійку Ломаченку

Сьогодні 15:57 194 0
Теофімо Лопес прокоментував бій з Василем Ломаченком
Лопес: Я забезпечу бійку Ломаченку
#Лопес, #Ломаченко, #бокс

Джерело - unian.ua.

Чемпіон світу в легкій вазі за версією IBF Теофімо Лопес (15-0, 12 КО) готовий перемогти українського володаря поясів WBC, WBO і WBA Василя Ломаченка (14-1, 10 КО).

Про це розповів сам боксер.

"Всі дуже поважають Ломаченка, бояться його і починають нервувати. У Кемпбелла був шанс, але він виявив занадто велику повагу. Було відчуття, що він вибачається, коли завдає удар. Ломаченко - хороший боєць, з яким вийде відмінний бій, але я збираюся стати найкращим з нас двох. Це може вийти тільки у мене.

Коли ти перестаєш поважати Ломаченка, як зробив Салідо, то все на рингу змінюється. Василь не зрозумів, чому він не став тікати від джеба. От л*йно, він вийшов битися. Бійку я йому також забезпечу", - заявив Лопес.

Нагадаємо, Лопес знову образив Ломаченка.

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