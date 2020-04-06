Чемпіон світу в легкій вазі за версією IBF Теофімо Лопес (15-0, 12 КО) готовий перемогти українського володаря поясів WBC, WBO і WBA Василя Ломаченка (14-1, 10 КО).

Про це розповів сам боксер.

"Всі дуже поважають Ломаченка, бояться його і починають нервувати. У Кемпбелла був шанс, але він виявив занадто велику повагу. Було відчуття, що він вибачається, коли завдає удар. Ломаченко - хороший боєць, з яким вийде відмінний бій, але я збираюся стати найкращим з нас двох. Це може вийти тільки у мене.

Коли ти перестаєш поважати Ломаченка, як зробив Салідо, то все на рингу змінюється. Василь не зрозумів, чому він не став тікати від джеба. От л*йно, він вийшов битися. Бійку я йому також забезпечу", - заявив Лопес.