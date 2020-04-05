Пулєв половину гонорару за бій з Джошуа віддасть медикам

Боксер має намір допомогти лікарям, які борються з коронавіруcом

Джерело - Reuters.

Болгарський суперваговик Кубрат Пулєв після бою з Ентоні Джошуа половину гонорару віддасть медичним службам, які ведуть війну з коронавірусом.

Про це заявив сам болгарський боксер.

"Я віддам 50% гонорару тим героям, які ведуть битву з диявольським коронавірусом. Гроші отримають лікарні, яким потрібно буде закупити обладнання і платити додаткові кошти лікарям", - сказав Пулєв.

Очікується, що Пулєв заробить близько 5 мільйонів доларів.

При цьому бій, швидше за все, відбудеться вже після того, як пандемія піде на спад. Поки що поєдинок перенесли з 20-го червня на невизначений термін.

Раніше, бій Джошуа з Пулєвим не відбудеться 20 червня.