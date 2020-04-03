Бій Джошуа з Пулєвим не відбудеться 20 червня

Промоутери ведуть роботу над новою датою заходу

Поєдинок за звання чемпіона світу в суперважкій вазі за версіями IBF, WBO, WBA і IBO Ентоні Джошуа з Великобританії (23–1, 21 КО) і болгарським претендентом Кубратом Пулєвим (28–1, 14 КО) не відбудуться 20 червня, як планувалося спочатку.

Про це повідомляє Matchroomboxing.

Промоутери ведуть роботу над новою датою заходу, який організовано Matchroom Boxing і 258 Management спільно з Top Rank і Epic Sports Entertainment. Триває вивчатися можливість проведення цього бою на стадіоні клубу Тоттенгем.

Джошуа повернув собі чемпіонські пояси в грудні, перемігши Енді Руїса в бою-реванші. Пулєв після поразки від Володимира Кличка (в 2014 році) вигравши 8 боїв поспіль, включаючи Дерека Чісору, Самуеля Пітера, Хьюї Ф'юрі та інших, заробивши претендентський статус.

Раніше, Джошуа самоізолювався через коронавірус.