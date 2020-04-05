 Льюїс: Я не готовий був до бою з Кличком | Бокс | Champion.com.ua
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Льюїс: Я не готовий був до бою з Кличком

Сьогодні 12:34 1687 0
Льюїс: Я не готовий був до бою з Кличком

Легендарний боксер Леннокс Льюїс не збирався битися проти Віталія Кличка.

Про це розповів сам британець.

  Актуально: Віталій Кличко - Ленннокс Льюїс. Відео бою

"Я не був підготовлений належним чином, але Менні (Емануель Стюард - тодішній тренер Льюїса - прим.) і HBO наполягали на цьому бою. Я повинен був битися з Кірком Джонсоном, а потім все змінилося, але вони сказали, що ми повинні битися саме в цей день.

Зрештою, я професіонал, чемпіон, і це був 12-раундовий поєдинок. Неважливо, що Кличко вів на картках усіх суддів після шести раундів. Ні для кого не секрет, що під час бою ситуація в рингу часто змінюється. Після одного з ударів у нього з'явилося розсічення, що спровокувало кровотечу, і він програв", - сказав Льюїс.

Нагадаємо, цей бій став останнім в кар'єрі Леннокса Льюїса.

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