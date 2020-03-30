 Золота колекція. Віталій Кличко - Леннокс Льюїс. Відео бою | Блоги | Champion.com.ua
Мій профіль
Бій Усик - Чісора перенесено
Сьогодні 16:39 2030
Дмитро Коваленко: Казав Бекхему, що він смішний
Сьогодні 15:50 1456
Визначилась дата відкриття Олімпійських ігор у 2021 році
Сьогодні 14:43 619
В УЄФА назвала терміни завершення сезону
Сьогодні 10:35 1559
Лєднєв хоче повернутися у Динамо
Сьогодні 09:47 2786
АПЛ можуть дограти в ізольованих таборах
Сьогодні 09:15 1106
Скрипник хоче дограти сезон в УПЛ
Сьогодні 08:13 1620
Під час пошуків знайдено речі зниклого українського спортсмена. Прогнози невтішні
Вчора 22:24 2259
Бринзак назвав кандидатуру на посаду головного тренера
Вчора 22:18 929
Спортсмени, що інфіковані коронавірусом. ОНОВЛЮЄТЬСЯ
Вчора 19:03 11700 2
Блоги
Про Газзаєва, Блохіна, Сьоміна і Михайличенка - Олександр Алієв
Про Газзаєва, Блохіна, Сьоміна і Михайличенка - Олександр Алієв Valeriy Ruchka
Вчора 15:12 2470
Володимир Кличко запустив новий челендж
Володимир Кличко запустив новий челендж Андрій Твердохліб
Вчора 11:53 587
Золота колекція. Збірна України виграла золото Олімпійських ігор в Сочі. Повне відео гонки
Золота колекція. Збірна України виграла золото Олімпійських ігор в Сочі. Повне відео гонки Valeriy Ruchka
Вчора 10:03 605
16 років тому Федерер і Надаль зіграли між собою перший матч
16 років тому Федерер і Надаль зіграли між собою перший матч Андрій Твердохліб
28.03.2020 17:55 853
Золота колекція. Спартак Москва - Динамо Київ. Ліга чемпіонів 2008/09
Золота колекція. Спартак Москва - Динамо Київ. Ліга чемпіонів 2008/09 Андрій Твердохліб
28.03.2020 15:28 777
Прямі трансляції
Навколо спорту
Новини
Стрічка Популярні Коментують
18:40 Баскетбол Клуб Єдиної ліги ВТБ розірвав контракти з усіма гравцями і припинить існування 362
18:25 Футбол Роналду порушив режим карантину у Португалії 317
18:10 Біатлон Російська біатлоністка заразилася коронавірусом 1059
17:55 Футбол Гравці Барселони погодилися на рекордне зниження зарплати 771
17:40 Футбол Селюк: Флешмоб з набиванням туалетного паперу є ідіотським 721
17:25 Олімпійські ігри-2020 Японія зазнає колосальних збитків через перенесення Олімпіади 854
17:22 Блог Золота колекція. Віталій Кличко - Ленннокс Льюїс. Відео бою 447
17:10 Бокс Кличка можуть включити до Міжнародної зали боксерської слави 1741
16:55 Футбол Помер легендарний захисник Атлетіко - лікарі підозрюють коронавірус 2221
16:46 Блог Рудий улюбленець Лобановського. Олексію Михайличенку - 57! 264
16:39 Бокс Бій Усик - Чісора перенесено 2030
16:25 Футбол Кадимян назвав фаворита чемпіонату Білорусі 1162
16:11 Автоспорт Команда Формули-1 хотіла спеціально заразити пілотів коронавірусом 2094
16:03 RunNews Комплекс вправ від Віталія Мандзюка #Мандзя5челледж. День 2 947
15:57 Футбол Селюк: Європейський футбол чекає економічний колапс 1328
15:50 Футбол Дмитро Коваленко: Казав Бекхему, що він смішний 1456
15:41 Футбол Колишній тренер Карпат може очолити Динамо Загреб 1342
15:28 Футбол Грімм: В Україні кояться дикі речі 2448
15:14 Бокс Гірн: Джошуа готовий до третього бою проти Руїса 2005
14:54 Футбол Чемпіонат Італії можуть завершити достроково 1321
14:43 Олімпійські ігри-2020 Визначилась дата відкриття Олімпійських ігор у 2021 році 619
14:30 Футбол Барселона хоче підписати Вертонгена 1375
14:16 Футбол Грізманн: Перенесення Євро-2020 вигідне збірній Франції 1212
13:58 Бокс Редкач: Головне, хреста не малюйте вдома на дверях оливковою олією 2589
13:47 Футбол Головко: Команду Лобановського зібрав Сабо 1659

Золота колекція. Віталій Кличко - Ленннокс Льюїс. Відео бою

Сьогодні 17:22 Valeriy Ruchka 447 0
Золота колекція. Віталій Кличко - Ленннокс Льюїс. Відео бою

21 червня 2003 року в Лос-Анджелесі на знаменитій арені Staples Center відбувся поєдинок між чемпіоном світу в суперважкій вазі за версіями WBC і IBO британцем Ленноксом Льюїсом і українцем Віталієм Кличком.

У своєму попередньому бою Леннокс нокаутував Майка Тайсона і вважався лінійним чемпіоном хевівейту. Віталій з листопада 2002 року займав позицію першого номера рейтингу WBC. Але Всесвітня боксерська рада не вважала за потрібне надавати Кличко статус офіційного претендента. Спочатку Віталій повинен був боксувати в андеркарті цього боксерського шоу, а саме провести 10-раундовий рейтинговий поєдинок із Седріком Босвелом.

Але не було щастя, так нещастя допомогло: 30 травня суперник Льюїса - Кірк Джонсон - отримав травму. Протягом 5 днів команда Джонсона приховувала цей факт від громадськості. І тільки за 16 днів до бою організатори в спішному порядку почали шукати заміну Кірку.

Промоутер боксерського вечора Гері Шоу запропонував виставити проти Льюїса українця.  Віталій за цей бій заробив 1,4 мільйона доларів. Гонорар Леннокса Льюїса склав 7 мільйонів доларів.

Цікаво, що боксерська громадськість Лоc-Анджелеса сприйняла зміну суперника з ентузіазмом. За 10 днів до бою на шоу було продано лише 4 500 квитків, а після оголошення, що новим суперником Леннокса Льюїса стане перший номер рейтингу WBC Віталій Кличко 10 000 квитків було продано протягом чотирьох годин.

На момент зупинки бою Віталій вів на картах всіх трьох суддів 58:56, а коли прилетів після бою в Німеччину, німецькі фани спеціально до приїзду українця вивісили транспарант "Народний чемпіон".

Редакція не впливає на зміст блогів і не несе відповідальності за думку, яку автори висловлюють на сторінках champion.com.ua

Коментарі ()