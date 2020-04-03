 Суперник Ломаченка через карантин набрав зайву вагу | Бокс | Champion.com.ua
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Теофімо Лопес прокоментував карантин
Лопес набрав зайву вагу через карантин
#Лопес, #Ломаченко

Джерело - isport.ua.

Чемпіон IBF у легкій вазі Теофімо Лопес набрав зайву вагу протягом карантину.

Про це розповів сам боксер.

"Через все це лайно з коронавірусом я набрав вагу. Зараз намагаюся старанно працювати, щоб повернутися в нормальній формі. Роблю вправи, приймаю соляні ванни, щоб позбутися від токсинів і розслабити м'язи. Також п'ю багато води.

Актуально: Лопес: Ви точно побачите мій бій з Ломаченком у цьому році

У мене в гаражі є важка груша, зроблена з мішка. Я використовую її, щоб поліпшити свій стиль. Спілкуюся з батьком. Також хочу сходити до брата - у нього є бігова доріжка. На вулиці ж бігати не можна", - розповів Лопес.

Нагадаємо, Арум готовий організувати бій Ломаченко – Девіс.

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