Джошуа втратив близького друга від коронавірусу

Чемпіон світу в надважкій вазі британець Ентоні Джошуа через коронавірус втратив близького друга.

Про це розповів сам боксер.

"Тим, хто постраждав і втратив близьких через коронавірус, я хочу сказати: тримайте високо голову. Я також втратив людей, що мають стосунок до мого боксерського залу, близького друга, друзів моїх друзів. Це серйозно, коли цей вірус підбирається до твого дому. Навіть такий бунтар, як я, дотримується рекомендацій лікарів", - сказав Джошуа.