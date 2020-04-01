Ломаченко отримав погрозу від Хейні

Девін Хейні готовий битися з Василем Ломаченком

Американський боксер Девін Хейні та чемпіон WBC, WBA та WBO у легкій вазі Василь Ломаченко влаштували перепалку в Instagram.

Транслятор DAZN на своїй сторінці опублікував турнірну сітку фентезі-турніру в легкій вазі, де в фінал вийшли Ломаченко і Хейні.

Першим в коментарях з'явився американець, який заявив, що нокаутує Ломаченка: "Я нокаутую його". Незабаром з'явилась відповідь Василя: "Ти серйозно?"

Хейні прийняв відповідь українця за можливість домогтися поєдинку з ним: "Давай дамо фанатам те, що вони хочуть побачити". У відповідь Ломаченко заявив, що готовий до цього: "Ти знаєш, що я готовий. Давай зробимо це".

Незабаром в переписку включився промоутер американця Едді Гірн: "Ломаченко, Хейні, давайте зробимо це".

Нагадаємо, Арум готовий організувати бій Ломаченко – Девіс.