Сіренко: У боксі дуже багато брехливих людей

В українського боксера суперважкої ваги Владислава Сіренка (13–0, 12 КО) зірвався контракт в Лас-Вегасі на 10 боїв.

Про це заявив сам боксер.

"Контракт в Лас-Вегасі на 10 боїв зірвався. Найбільша проблема в тому, що у боксі дуже багато брехливих людей. Тих, хто хоче заробляти, не вкладаючи. Напевно, ми теж потрапили в таку історію. Нас запросили, сказали приїжджати в Лас-Вегас, що будемо боксувати. Ми приїхали, жили там в будинку, тренувалися щодня.

Спортсмени мене зрозуміють. Коли тобі кажуть, що потрібно готуватися, що ось скоро бій, то ти там намагаєшся бути на піку, шпариш, тренуєшся старанно, тримаєш себе на певній дієті, в якійсь вазі. Місяць ти тренуєшся в такому режимі, ну півтора. Ти не можеш на машині постійно їхати 200 км/год – бензин закінчиться. Треба десь їхати швидко, десь повільно. У спорті так само.

Ми так просиділи в очікуванні бою, але він не відбувався. Ми вже туди-сюди. Сяк-так нам зробили поєдинок, ми відбоксували, потім знову повернулися в Африку, але з розумінням того, що це все було ні про що. Але це теж певний досвід. Я побував в Лас-Вегасі, пожив там. Спарингував з топовими спортсменами", - зазначив Сіренко.