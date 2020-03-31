 Український боксер заразився гепатитом під час бою з росіянином | Бокс | Champion.com.ua
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Український боксер заразився гепатитом під час бою з росіянином

Сьогодні 14:39 1832 0
Український боксер заразився гепатитом під час бою з росіянином

Джерело - Чемпіон.

Український боксер Карен Чухаджян заразився гепатитом А під час бою проти росіянина Сергія Воробйова

Про це боксер повідомив у facebook.

  Актуально: Українець Чухаджян переміг росіянина в бою за титул WBA

Чухаджян розповів, що Воробйов сам не знав, що хворий, тому не тримає на росіянина зла.

"Сподіваюся, що ви не забуваєте про тренування навіть вдома. Хотів би і я показати свої домашні тренування, але зараз я на вимушеному відпочинку. Так сталося, що мій карантин почався ще на початку березня, коли мене поклали в лікарню. Справа в тому, що під час бою. Я заразився гепатитом А. Заразився від суперника. Скажу відразу, він сам не знав, що хворий. Тому я не тримаю зла, ні в чому нікого не звинувачую.

Зараз для всього світу дуже непростий період. Вірю, що все закінчиться благополучно для кожного з нас. Мийте руки, висипайтеся, дотримуйтесь карантину і зміцнюйте імунітет домашніми тренуваннями. Незабаром я до вас приєднаюся. Як бачите, захворіти можна де і коли завгодно. Тому бережіть себе навіть після закінчення карантину, стежте за своїм самопочуттям, але найголовніше - зберігайте бадьорість духу", - написав Чухаджян.

Чахаджян є володарем титулу WBA (Всесвітньої боксерської асоціації) International в напівсередній вазі (до 66,7 кг), за свою кар'єру провів 17 боїв, і лише в одному з них програв.

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