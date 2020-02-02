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Українець Чухаджян переміг росіянина в бою за титул WBA

Сьогодні 09:22 230 0
Українець Чухаджян переміг росіянина в бою за титул WBA
#Чухаджян, #Воробйов

Джерело - Чемпіон.

В рамках напівсередньої ваги Карен Чухаджян (16-1, 7 КО) став володарем пояса інтернаціонального чемпіона за версією WBA, перемігши раніше непереможеного Сергія Воробйова (9-1, 6 КО).

  Важливо: Шелестюк здобув впевнену перемогу над Вероном 

Бій тривав усі десять раундів, а української боксер здобув перемогу над росіянином роздільним рішенням суддів: 95-96 - Воробйову, 99-91 і 96-94 - Чухаджяном.

Цей поєдинок став головною подією вечора боксу, який відбувався на арені Бурштиновий в Калінінграді.

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