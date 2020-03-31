Американський боксер Девін Хейні (24-0, 15 КО) готовий битися з найкращими боксерами легкої ваги.

Про це розповів сам боксер.

"Мені здається, що моє плече знаходиться навіть в кращому стані, ніж перед травмою. Безумовно, я радий.

Є багато бійців, з якими я готовий провести бій: Лопес, Ломаченко, Джервонта Девіс, Райан Гарсія, Люк Кемпбелл, Хав'єр Фортуна.

Ми повинні почати організовувати ці поєдинки зараз, адже в кінці кінців я, Теофімо і Райан Гарсія піднімемося в вазі. Тому зараз - ідеальний час", - сказав Хейні.