 Гірн: Джошуа готовий до третього бою проти Руїса | Бокс | Champion.com.ua
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Гірн: Джошуа готовий до третього бою проти Руїса

Сьогодні 15:14 284 0
Едді Гірн прокоментував бій Джошуа - Руїс
Гірн: Джошуа готовий до третього бою проти Руїса
#Руїс, #Джошуа, #бокс

Джерело - isport.ua.

Чемпіон світу WBA, IBF і WBO в суперважкій вазі Ентоні Джошуа може знову вийти на ринг проти Енді Руїса.

Про це розповів промоутер британця Едді Гірн.

"Такий поєдинок можливий, але він відбудеться точно не зараз. Було б здорово знову повернутися в Нью-Йорк на арену Madison Square Garden. Але інвестори із Саудівської Аравії не хочуть, щоб Джошуа йшов, вони готові платити за кожен бій Ентоні. Саудити готові піти на все, щоб він до кінця кар'єри боксував там.

Джошуа може боксувати з будь-яким суперником. У тому числі він готовий провести третій бій з Руїсом. Але Енді потрібно спочатку кілька разів вийти в ринг, щоб здобути парочку перемог. Зараз ніхто знає, як вирішить Енді? Він заробив гарні гроші. Можливо, Руїс навіть вирішить завершити кар'єру", - розповів Гірн.

Раніше, Джошуа самоізолювався через коронавірус.

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