Батько відомого британського боксера помер від коронавірусу

У британського боксера, колишнього претендента на титул чемпіона світу за версією WBO в напівважкій вазі, Ентоні Ярда (19-1; 18 КО) помер батько від коронавірусу.

Про це сам боксер написав в Instagram.

"Вчора мій батько помер від коронавірусу. У нього не було проблем зі здоров'ям.

Я веду закритий спосіб життя і, чесно кажучи, все ще перебуваю в шоці, але, можливо, це допоможе людям залишатися вдома. Це дійсно не варто ризику", - написав Ярд.