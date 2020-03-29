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Майбутній суперник Ломаченка через астму побоюється коронавірусу

Сьогодні 16:38 794 0
Лопес на час пандемії залишив Нью-Йорк
Майбутній суперник Ломаченка через астму побоюється коронавірусу
#Лопес

Джерело - Boxingnews 24.

Чемпіон світу в легкій вазі за версією IBF Теофімо Лопес (15-0, 12 КО) хвилюється з приводу пандемії коронавірусу.

Про це заявив сам боксер.

"Чекаю дати бою з Василем Ломаченком. Зараз я поїхав в Арканзас, вирішив залишити Нью-Йорк. Як ви можете бачити по новинах, Нью-Йорк переживає не найкращі часи. У мене астма, так що коронавірус для мене небезпечний. Намагаюся перебувати подалі від епіцентру. Плюс в тому, що всі члени моєї сім'ї здорові", - сказав Лопес.

Нагадаємо, WBO перенесла бій Ломаченко – Лопес.

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