Майбутній суперник Ломаченка через астму побоюється коронавірусу

Чемпіон світу в легкій вазі за версією IBF Теофімо Лопес (15-0, 12 КО) хвилюється з приводу пандемії коронавірусу.

Про це заявив сам боксер.

"Чекаю дати бою з Василем Ломаченком. Зараз я поїхав в Арканзас, вирішив залишити Нью-Йорк. Як ви можете бачити по новинах, Нью-Йорк переживає не найкращі часи. У мене астма, так що коронавірус для мене небезпечний. Намагаюся перебувати подалі від епіцентру. Плюс в тому, що всі члени моєї сім'ї здорові", - сказав Лопес.