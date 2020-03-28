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Ломаченко закликав малювати хрести на дверях

Сьогодні 22:14 812 0
Василь Ломаченко звернувся до православних християн
Ломаченко закликав малювати хрести на дверях
#Ломаченко, #бокс

Джерело - ua.tribuna.com.

Чемпіон WBA, WBO і WBC Василь Ломаченко закликав православних християн малювати хрести на зворотному боці дверей будинків.

Про це боксер розповів у Іnstagram.

"Святі отці гори Афон закликають сьогодні всіх православних християн зробити хрест на зворотному боці дверей будинків. Якщо у вас немає хреста, то можете його зробити пальцем, зануривши його в оливкове масло.

Це серйозно, бо вчора був відслужений Параклис Божої Матері і ці вказівки були дані (відкриті) самої Богородицею монахам на Святій горі", - розповів Ломаченко.

Нагадаємо, WBO перенесла бій Ломаченко – Лопес.

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