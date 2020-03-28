Бій Джошуа - Ф'юрі може відбутися цього року

Чемпіон світу в суперважкій вазі за версіями WBA, IBF, WBO Ентоні Джошуа (23-1, 21 КО) може провести бій з Кубратом Пулєвим чи Тайсоном Ф'юрі.

Про це розповів глава промоутерської компанії Matchroom Boxing Едді Гірн.

"Прямо зараз наш план - битися з Пулєвим в червні або липні. А потім ми будемо битися з Ф'юрі або з тим, у кого буде пояс WBC. Якщо поєдинок з Кубратом Пулєвим не відбудуться, ми можемо побачити бій з Ф'юрі пізніше цього року", - сказав Гірн.