Українці виграли п'ять боїв на турнірі в Лондоні

Українські боксери вдало розпочали турнір у Лондоні

Вчора, 15 березня, у Лондоні відбулися поєдинки попередньої стадії Європейського ліцензійного турніру на Олімпійські ігри Токіо-2020.

Про це повідомляє ФБУ.

У жінок в категорії до 69 кг Ганна Лисенко здобула перемогу над угоркою Езтер Олах і вийшла в чвертьфінал. Юлія Циплакова в категорії до 57 кг перебоксувала свою опонентку з Словенії і вийшла в 1/8 турніру.

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У чоловіків перемоги здобули Ярослав Харциз (у візі до 63 кг), Сергій Горсков (у вазі до 91 кг) і Степан Грекул (у вазі до 81 кг).

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