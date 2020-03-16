Українці виграли п'ять боїв на турнірі в Лондоні

Джерело - fbu.org.ua.
Вчора, 15 березня, у Лондоні відбулися поєдинки попередньої стадії Європейського ліцензійного турніру на Олімпійські ігри Токіо-2020.
Про це повідомляє ФБУ.
У жінок в категорії до 69 кг Ганна Лисенко здобула перемогу над угоркою Езтер Олах і вийшла в чвертьфінал. Юлія Циплакова в категорії до 57 кг перебоксувала свою опонентку з Словенії і вийшла в 1/8 турніру.
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У чоловіків перемоги здобули Ярослав Харциз (у візі до 63 кг), Сергій Горсков (у вазі до 91 кг) і Степан Грекул (у вазі до 81 кг).
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