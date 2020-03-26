Джошуа: Чісора створить Усику проблеми

Українець Олександр Усик є одним з найкращих боксерів, яких світ бачив у цьому поколінні.

Про це заявив боксер Ентоні Джошуа.

"Якщо Чісора буде таким, яким він був в двох боях з Вайтом, то він створить Усіку проблеми. Я спарингував з Чісорою. Він сильний хлопець. Це не жарти.

Я віддаю Вайту належне за те, що він двічі мав справу з Чісорою. Щоб контролювати Дерека протягом 11 або 12 раундів, потрібно щось робити.

З іншого боку, Усик - один з найкращих боксерів, яких світ бачив в цьому поколінні", - сказав Джошуа.