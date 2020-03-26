Визначена нова дата третього бою Ф'юрі - Вайлдер

Поєдинок відбудеться 3 жовтня

Третій бій між чемпіоном WBC в суперважкій вазі Тайсоном Ф'юрі (30-0-1, 21 КО) і Деонтеєм Вайлдером (42-1-1, 41 КО) відбудеться 3 жовтня.

Про це повідомляє інсайдер Майк Коппінджер з The Athletic.

Поєдинок відбудеться в Лас-Вегасі. Бій транслюватиметься на PPV-платформі телеканалів FOX і ESPN.

У першому поєдинку Ф'юрі і Вайлдера була зафіксована нічия, в другому поєдинку Тайсон отримав перемогу технічним нокаутом в 7-му раунді.

Раніше, визначився наступний суперник Руїса.

Нагадаємо, Джошуа хоче битися з Ф’юрі.