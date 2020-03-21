Джошуа хоче битися з Ф’юрі - промоутер

Чемпіон світу за версіями WBO, WBA і IBF Ентоні Джошуа зацікавлений у бої проти володаря поясу WBC Тайсона Ф'юрі.

Про це розповів промоутер Френк Воррен.

"Я не сумніваюся, що Ентоні Джошуа і Едді Гірн захочуть влаштувати бій з Тайсоном Ф'юрі. Але тепер до цього процесу залучені і інші бійці. Взяти хоча б Пулєва. Відбудеться цей бій чи ні, але всі питання треба вирішити. Є ще і Деонтей Вайлдер, якого до реваншу з Ф'юрі вважали найбільш динамічним чемпіоном.

Пам'ятайте, як хтось сказав: "Ніхто не може вдарити так само сильно, як Деонтей Вайлдер"? Можливо, це правда. Вайлдеру є що сказати. У нього є контракт на реванш з Ф'юрі. Так що перед тим, як говорити про поєдинок Ф'юрі - Джошуа, нам потрібно прояснити позицію двох інших бійців.

Припустімо, що Джошуа переможе Пулєва, а Ф'юрі знову зустрінеться з Вайлдером і знову поб'є його. Мені здається, що тоді буде нескладно зібрати всіх в одній кімнаті і домовитися про поєдинок за звання об'єднаного чемпіона", - розповів Арум.