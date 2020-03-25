Український боксер Олександр Усик не носить маски попри пандемію коронавірусу.

Про це розповів сам боксер.

"Коронавірус ніяк на мені не відобразився, я далі продовжую тренуватися, я в закритому приміщенні. У мене вранці, в обід і ввечері тренування. У мене свій спортивний карантин. Я просто працюю і все. Я в місто не виїжджаю, я перебуваю на режимному об'єкті. Маску не ношу, бо вона розносить бактерії. У мене вона є, але я більше одягаю для краси, просто щоб приховати що це я. А так, я в місто не виїжджаю", - підсумував Усик.