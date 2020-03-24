Бій Усик – Чісора перенесуть через коронавірус

Бій між колишнім абсолютним чемпіоном світу у першій важкій вазі українцем Олександром Усиком та британським суперваговиком Дереком Чісорою буде перенесено.

Про це розповів промоутер Едді Гірн.

"Думаю, що бій Усика з Чісорою доведеться перенести. Також буде перенесений поєдинок Олександра Повєткіна і Ділліан Вайта. Ми зробимо офіційні оголошення про долю обох боїв на тижні. Як би там не було, в даний момент шанси провести боксерські бої в травні і навіть в червні вкрай обмежені.

Справа навіть не в карантині. Потрібен час, щоб люди набули впевненості і захотіли знову вийти на вулицю. Публіка буде нудьгувати по спорту. Але відразу нічого не буде, людям потрібна довіра", - розповів Гірн.