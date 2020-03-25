Український боксер Олександр Усик порадив не панікувати у зв’язку з пандемією коронавірусу.

Про це розповів сам боксер.

"Паніка породжує паніку, ось зараз був гість, він прорекламував свій канал - заходите, отримуйте інформацію. Так ось, не заходьте і не отримуйте інформацію. Їдьте в ліс і дихайте свіжим повітрям. Вірус боїться кисню в крові, він боїться води, протирайте кімнату вологою ганчіркою, провітрюйте. Дихайте і радійте. Ми голову забиваємо зайвим. Я не виключаю, що це є, але навіщо про це так часто говорити? Чому ми мовчимо про СНІД, туберкульозі, аваріях, чому ми про це не говоримо?" - підкреслив Усик.