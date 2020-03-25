 Усик: Занадто багато паніки навколо коронавірусу | Бокс | Champion.com.ua
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Усик: Занадто багато паніки навколо коронавірусу

Сьогодні 17:16 533 0
Олександр Усик прокоментував перенесення Олімпіади через пандемію коронавірусу
Усик: Занадто багато паніки навколо коронавірусу
#Усик

Джерело - newsone.ua.

Через перенесення Олімпіади чимало спортсменів зможуть не виступити на іграх через свій вік чи фізичні можливості.

Про це розповів український боксер Олександр Усик.

"Вони можуть просто туди не потрапити, тому що за рік може багато чого змінитися. З'являться нові хлопці, які просто виб'ють старичків. Якщо це доцільно, то так, її треба переносити.

Але особисто моя думка - занадто багато паніки навколо цього всього", - розповів Усик.

Нагадаємо, Олімпійські Ігри у Токіо перенесені на 2021 рік.

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