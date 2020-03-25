Усик: Занадто багато паніки навколо коронавірусу

Через перенесення Олімпіади чимало спортсменів зможуть не виступити на іграх через свій вік чи фізичні можливості.

Про це розповів український боксер Олександр Усик.

"Вони можуть просто туди не потрапити, тому що за рік може багато чого змінитися. З'являться нові хлопці, які просто виб'ють старичків. Якщо це доцільно, то так, її треба переносити.

Але особисто моя думка - занадто багато паніки навколо цього всього", - розповів Усик.